Desarticulan fiesta ilegal con cientos de jóvenes en Córdoba

Argüello
Desarticulan fiesta ilegal con cientos de jóvenes en CórdobaEl evento reunía a más de 400 personas y fue desactivado por un operativo conjunto
Una fiesta clandestina con más de 400 asistentes fue desarticulada en las últimas horas en barrio Argüello, durante un operativo realizado por la Policía de Córdoba junto a personal municipal.
El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre avenida Ricardo Rojas, donde se desarrollaba un evento sin la habilitación correspondiente.
Tras constatar la irregularidad, las autoridades dispusieron la clausura del lugar y el retiro de los asistentes, que abandonaron el predio sin que se informaran incidentes.
Se labraron las actuaciones administrativas correspondientes y se dio intervención a las áreas competentes del municipio.