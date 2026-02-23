Detienen a un séptimo acusado por el homicidio del empresario en La Calera

En las últimas horas fue detenido un hombre mayor de edad en barrio Los Filtros, vinculado al homicidio en ocasión de robo ocurrido el 27 de septiembre de 2024 en La Calera. Con esta captura, ya son siete los acusados por el ataque que terminó con la vida de un empresario de 59 años.

El procedimiento se concretó tras diversos allanamientos realizados en el sector. El detenido quedó imputado como supuesto autor del delito de homicidio en ocasión de robo.

El crimen ocurrió en una vivienda de calle Olcese al 400, en barrio Centro de La Calera. Allí, la víctima fue atacada durante un asalto y falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

Desde el inicio de la investigación hasta la fecha, los detenidos tienen entre 26 y 48 años. Algunos registran antecedentes penales por delitos contra la propiedad.

La causa es investigada por la fiscal Jorgelina Gutiez, del Distrito 4, turno 6.