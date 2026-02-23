Impactante persecución en Córdoba: choque y patrullero volcado

Una persecución policial se registró durante la madrugada en el centro de Córdoba y culminó con un fuerte choque y el vuelco de un patrullero en la esquina de Sarmiento y Rivadavia.

El operativo comenzó luego de que delincuentes sustrajeran una camioneta. En la fuga, el vehículo impactó contra una Toyota Corolla Cross y también contra un móvil policial que participaba del procedimiento. Como consecuencia del choque, el patrullero quedó volcado sobre la calzada y se montó un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Según informó Cadena 3, al menos uno de los sospechosos fue detenido minutos después en la Ruta 9 Norte.

Debido al siniestro, se implementaron desvíos en el transporte urbano de pasajeros y hubo cortes parciales en el sector mientras trabajaban los equipos policiales.