La FPA hizo un allanamiento por drogas en San Marcos Sierras

Un allanamiento se llevó adelante en la localidad de San Marcos Sierras por una causa vinculado a la venta de drogas al menudeo. El operativo estuvo a cargo de los investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se realizó sobre la Calle Pública S/N (paraje Las Vertientes).

En el domicilio, se secuestraron elementos probatorios para la causa.

Dicho allanamiento, guarda relación con el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes que se hizo el pasado 30 de enero y donde se logró la aprehensión de una mujer mayor de edad y el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, una balanza digital y un automóvil.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje ordenaron la remisión de los elementos secuestrados.