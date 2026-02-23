Córdoba

Menores destrozan un auto en Córdoba y los atrapan en un súper

Tres adolescentes dañaron el vidrio de un vehículo estacionado en avenida Colón al 4800 y fueron retenidos por un guardia hasta la llegada del móvil policial.
lunes, 23 de febrero de 2026 · 11:56

Tres menores fueron detenidos en las últimas horas luego de provocar daños en un automóvil estacionado sobre avenida Colón al 4800, en barrio Villa Urquiza.

De acuerdo a lo informado, el grupo rompió el vidrio de un Renault Clio que se encontraba en la vía pública. Tras el ataque, corrieron e ingresaron a la playa de estacionamiento de un supermercado de la zona.

Un guardia de seguridad que advirtió la maniobra los interceptó dentro del predio comercial y logró retenerlos hasta el arribo del móvil policial.

En el procedimiento se secuestró un palo de madera y una piedra que habrían sido utilizados para causar el daño.

