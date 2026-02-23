Menores destrozan un auto en Córdoba y los atrapan en un súper

Tres menores fueron detenidos en las últimas horas luego de provocar daños en un automóvil estacionado sobre avenida Colón al 4800, en barrio Villa Urquiza.

De acuerdo a lo informado, el grupo rompió el vidrio de un Renault Clio que se encontraba en la vía pública. Tras el ataque, corrieron e ingresaron a la playa de estacionamiento de un supermercado de la zona.

Un guardia de seguridad que advirtió la maniobra los interceptó dentro del predio comercial y logró retenerlos hasta el arribo del móvil policial.

En el procedimiento se secuestró un palo de madera y una piedra que habrían sido utilizados para causar el daño.