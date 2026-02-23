Murió un hombre tras un choque con un camión en Córdoba

Un hombre de 57 años murió en un siniestro vial registrado en las últimas horas sobre la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 101, en jurisdicción de Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba.

Por causas que se investigan, el Volkswagen Gol en el que se desplazaba la víctima impactó contra un camión Ford Cargo conducido por un hombre de 37 años.

En el automóvil viajaba además un hombre de 41 años, quien fue trasladado con lesiones de consideración a un hospital de la ciudad de Villa María.

Las circunstancias en que se produjo el hecho son materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.