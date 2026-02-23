Murió una mujer tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda

Una mujer de 61 años murió este domingo por la noche en una casa de barrio Bimaco, en la ciudad de Río Cuarto, luego de sufrir una descarga eléctrica.

Al lugar acudieron efectivos del DUAR de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y personal médico, quienes realizaron tareas de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la mujer falleció en el domicilio.

Posteriormente intervino personal de EPEC para inspeccionar las instalaciones y determinar si existió una fuga de energía en el sector.

La Policía investiga las circunstancias en que se produjo el hecho.