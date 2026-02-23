Operativos simultáneos permitieron hallar cuatro vehículos robados

Recuperaron vehículos con pedido judicial, uno robado horas antes
lunes, 23 de febrero de 2026 · 09:36

Un amplio despliegue policial culminó con un hombre detenido y el secuestro de cuatro vehículos que eran buscados por la Justicia, uno de ellos sustraído pocas horas antes.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Córdoba junto a personal de Cordobeses en Alerta, en distintos puntos de la ciudad.

Los operativos se desarrollaron en barrios Cerro de las Rosas, San Salvador, Márquez Anexo y Villa 9 de Julio, donde se logró ubicar los rodados y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar posibles conexiones con otros hechos.

