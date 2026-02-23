Persecución a toda velocidad en Carlos Paz durante la madrugada

Esta madrugada, alrededor de las 4, un hombre de 27 años fue detenido en barrio Sol y Lago de Carlos Paz luego de intentar escapar de un control policial y protagonizar una fuga con maniobras peligrosas.

Según se informó, personal del Comando de Acción Preventiva intentó controlar un Fiat Punto, pero su conductor aceleró y se dio a la fuga, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros.

Tras un operativo cerrojo, el vehículo fue interceptado en la intersección de Teniente Luna y Esparta. Allí, el conductor fue reducido luego de mostrarse alterado y oponer resistencia.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local y el vehículo quedó secuestrado.