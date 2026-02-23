Quinteros supervisó un fuerte operativo en zona oeste

Esta mañana, un importante despliegue policial se llevó adelante en el sector de San Jorge – La Tribu, con la supervisión en territorio del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El operativo, bajo la modalidad de saturación, incluyó controles vehiculares y de personas, patrullajes preventivos y presencia simultánea en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La acción buscó fortalecer la prevención y aumentar la visibilidad policial en zonas consideradas prioritarias.

En el lugar también estuvieron el jefe de Policía, Marcelo Marín, y el subjefe, Alberto Bietti, quienes coordinaron los procedimientos junto a las distintas unidades operativas que participaron del despliegue.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que este tipo de intervenciones continuarán de manera rotativa en otros barrios, como parte de la estrategia preventiva.