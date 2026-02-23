Simulaban un viaje familiar y llevaban 65 kilos de cocaína

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió el secuestro de 65 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en distintos compartimentos de una camioneta Toyota Hilux que circulaba por el norte del país.

El procedimiento, denominado “Familia Blanca”, se realizó en el marco del Plan Güemes. Según informaron fuentes oficiales, los ocupantes del vehículo intentaban aparentar un viaje familiar para evitar controles, pero la inspección permitió detectar anomalías en la estructura del rodado.

Durante la requisa, los efectivos hallaron 85 paquetes de droga escondidos en las puertas, columnas y hasta en el tanque de combustible del vehículo.

Como resultado del operativo, la sustancia fue incautada y dos personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa para determinar la procedencia y el destino final del cargamento.