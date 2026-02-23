Tragedia: Un hombre murió en el incendio de una casa en Córdoba

Un hombre de 45 años perdió la vida en un voraz incendio ocurrido en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La víctima se encontraba dentro de una vivienda ubicada en la calle Piedra Pintada al 600 y se investiga si falleció por inhalación de humo o por las quemaduras ocasionadas por el fuego.

El hecho se produjo esta mañana y el caso ha provocado fuerte conmoción entre los vecinos de Villa El Libertador.

Cuando el personal de los bomberos llegó al lugar, se dio con el cuerpo sin vida del sujeto dentro de la propiedad. Se iniciaron una serie de pericias para determinar cómo se originó el fuego y se mantiene en reserva la identidad del fallecido.