Tres personas llevaban marihuana en el baúl de una moto

Dos hombres y una mujer fueron detenidos anoche en barrio Patricios Oeste luego de que, durante un control, la Policía encontrara dos ladrillos de marihuana en el baúl de la motocicleta en la que se trasladaban.

El procedimiento se realizó en calle Francisco De Alarcón al 2100. Al identificar a los ocupantes de una Keller 110, los efectivos revisaron el rodado y secuestraron la droga, además de un teléfono celular y una suma de dinero.

En el lugar colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los tres fueron llevados a la comisaría junto a los elementos incautados y quedaron a disposición de la Justicia.