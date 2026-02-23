Un auto perdió el control y se accidentó en la Costanera Norte

Ciudad de Córdoba
Un auto perdió el control y se accidentó en la Costanera NorteEl hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y movilizó a bomberos y personal de salud.
Un vehículo perdió el control ayer en la Costanera Norte de la ciudad de Córdoba, a la altura del puente Centenario, por causas que aún se investigan.
Tras el incidente, personal policial intervino en el sector para ordenar el tránsito y preservar la zona mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
En el lugar también trabajaron bomberos y equipos de salud, que asistieron en el procedimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de las personas involucradas.