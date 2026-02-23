Un menor fue atacado por una víbora en las afueras de San Agustín

Un niño de 9 años de San Agustín fue internado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de ser mordido por una víbora yarará en las afueras de la localidad.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en inmediaciones del cementerio. Según relataron fuentes vinculadas al caso, el menor habría intentado devolver el ofidio a su hábitat natural cuando fue atacado y mordido.

Tras el hecho, su familia lo trasladó de inmediato al hospital de San Agustín. Desde allí fue derivado a la capital provincial para una atención especializada.

En el centro de salud cordobés le aplicaron suero antiofídico y permanece en buen estado general, bajo observación y controles médicos.

La yarará es la serpiente venenosa más común en la provincia de Córdoba y la que concentra la mayor cantidad de mordeduras registradas en el territorio provincial.