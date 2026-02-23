Un naranjita fue detenido tras haber robado en un kiosco de Córdoba

Un hombre que se desempeña como cuidacoches fue detenido tras haber sustraído mercadería de un kiosco en Nueva Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Pueyrredón esquina Vélez Sarsfield.

Según informaron desde la fuerza policial, el individuo ingresó al kiosco y en un descuido, se llevó una caja con encendedores.

Se procedió al secuestro de los elementos robados y de un chaleco refractario, al tiempo que se dispuso el traslado del sujeto hacia una comisaría. Es importante destacar que fue puesto a disposición de la justicia.