Un naranjita robó la rueda de un auto y la ocultó en un contenedor

Un naranjita fue detenido esta madrugada en barrio Güemes luego de robar la rueda de auxilio de una camioneta y esconderla dentro de un contenedor de basura.

El hecho ocurrió en calle Santiago Temple al 250, donde policías observaron a un hombre mayor de edad que trasladaba un tacho por la vía pública. Al revisar el interior encontraron una rueda de automóvil.

En un recorrido por la zona, los efectivos detectaron en avenida Vélez Sarsfield esquina Santiago Temple una camioneta Chevrolet S10 estacionada con la cadena de seguridad del auxilio dañada.

Ante esa situación, el hombre fue llevado a la comisaría junto al elemento recuperado y quedó a disposición de la Justicia.