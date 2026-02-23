Un niño fue arrastrado por el río y logró ser rescatado a tiempo

Un menor de 12 años fue rescatado este martes por la tarde del Río Cosquín luego de ser arrastrado por la fuerte correntada generada por la creciente registrada el día anterior. El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del balneario Pozo de los Patos y concluyó con el niño en buen estado de salud.

La intervención estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Cosquín, quienes acudieron al lugar tras recibir el alerta por parte de la madre del menor, que se encontraba en la orilla. Al arribar, una dotación compuesta por cuatro efectivos desplegó maniobras de rescate acuático, estableciendo primero contacto verbal con el niño para tranquilizarlo y luego procediendo a extraerlo del cauce mediante técnicas y equipamiento específico.

Una vez puesto a salvo, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas CReMEd para realizar el control sanitario correspondiente. Según se informó, el menor no presentó complicaciones y quedó finalmente al cuidado de su madre.

El hecho se produjo en el marco de la creciente que afectó el río en las últimas horas, situación que incrementó considerablemente el caudal y la peligrosidad en la zona de balnearios.