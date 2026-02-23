Una camioneta terminó en la cuneta tras pasar por agua

Una camioneta se despistó ayer por la tarde en la Ruta Provincial 10, a la altura del kilómetro 405, en jurisdicción de General Levalle. El hecho ocurrió alrededor de las 19.20 y motivó un llamado al 911 para solicitar presencia policial en el sector.

Según se informó, una Ford Ecosport conducida por un joven de 34 años perdió el control tras atravesar un espejo de agua sobre la calzada y terminó en la cuneta.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal policial, que realizaron tareas de balizamiento para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades recomendaron circular con precaución ante la presencia de agua sobre la carpeta asfáltica.