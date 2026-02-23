Vendían drogas en Cosquín y Santa María de Punilla, hay dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos durante los operativos que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó en las ciudades de Cosquín y Santa María de Punilla. Según pudo conocerse, se logró cerrar un punto de venta de drogas y se secuestraron varios envoltorios que contenían cocaína y marihuana.

El principal sospechoso fue aprehendido en un domicilio ubicado sobre la calle Álvarez Condarco S/N del barrio Tillard, de la localidad de Santa María de Punilla. En el lugar, se logró el secuestro de plantas de cannabis sativa y otros elementos relacionados a la causa.

La otra detención fue realizada en la ciudad de Cosquín. El narcomenudista de 32 años de edad fue sorprendido en la plaza San Martín) y luego de la requisa correspondiente, se le secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana y cigarrillos armados (porros).

Es importante destacar, que la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de las drogas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.