Viajaban en colectivo con casi cuatro kilos de cocaína ocultos

Tres pasajeros fueron detenidos en Jujuy luego de que se detectara que transportaban cocaína adherida al cuerpo y oculta en el interior del calzado mientras viajaban en un colectivo de larga distancia.

El control se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.287, en el departamento Ledesma. Durante la inspección del ómnibus, un perro adiestrado marcó la posible presencia de droga en tres asientos contiguos ocupados por dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad boliviana.

Al profundizar la revisión, los efectivos constataron que las mujeres llevaban paquetes pegados debajo de la vestimenta, mientras que el hombre ocultaba envoltorios adaptados como plantillas dentro de sus zapatillas.

En total, se incautaron 3 kilos 989 gramos de cocaína. Los tres pasajeros quedaron detenidos por orden judicial y a disposición de la causa.