Vuelco en la ruta 109 entre La Cumbrecita y Villa General Belgrano

Accidente
Vuelco en la ruta 109 entre La Cumbrecita y Villa General BelgranoUn Renault Clio se despistó y terminó volcado. La única persona a bordo fue trasladada al hospital regional.
Un automóvil volcó este lunes por la mañana en la ruta provincial 109, en el tramo que une La Cumbrecita con Villa General Belgrano.
El hecho se registró alrededor de las 9:30, cuando un Renault Clio que circulaba en dirección a Villa General Belgrano perdió el control y terminó volcado a un costado del camino.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y una ambulancia de la Mutual VGB, que trasladó a la única persona que viajaba en el vehículo hacia el hospital regional para una mejor evaluación. Presentaba lesiones leves.
Bomberos acudieron con dos móviles y un total de seis efectivos, quienes realizaron tareas de seguridad y estabilización del automóvil para dejarlo en una posición segura sobre la banquina.