Choque múltiple entre motos y un auto dejó un joven muerto

Un joven de 19 años murió este lunes por la noche tras un choque entre dos motocicletas y un automóvil en la ruta provincial 26, a unos ocho kilómetros al este de Onagoity, en el sur de Córdoba.

El impacto se produjo cerca de las 23.30 en un sector rural. En el lugar colisionaron un auto conducido por un hombre de 35 años, que viajaba junto a tres familiares, y dos motos en las que se trasladaban tres varones de 18, 19 y 16 años. La víctima fatal era quien manejaba una de las motocicletas.

Los otros dos adolescentes, de 18 y 16 años, fueron derivados al hospital de Buchardo, al igual que los ocupantes del vehículo. Presentaban distintas lesiones.

La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras trabajaba personal policial y judicial para establecer la mecánica del hecho.