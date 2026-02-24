Córdoba: allanamiento por un robo dejó un detenido

Un hombre de 21 años fue detenido este martes a las 10:30 en un allanamiento realizado en calle Paso de los Andes sin número, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 15 de febrero.

Según la causa, ese día varias personas que se movilizaban en un Toyota Corolla forzaron la cerradura de un vehículo estacionado en la vía pública y se llevaron distintos elementos.

Durante el procedimiento, personal de la Brigada Civil de Investigaciones de la Departamental Santa María secuestró el automóvil señalado como el utilizado en el hecho y otros objetos vinculados a la causa.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si hubo otros participantes en el robo.