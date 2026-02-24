Córdoba: desde el lunes habrá juicios más rápidos

El próximo lunes 2 de marzo comenzará a implementarse en la ciudad de Córdoba el Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo modelo de gestión para intervenir en delitos cometidos en el momento o inmediatamente después.

El esquema prevé una respuesta rápida y proporcional en los conflictos penales más simples, con el objetivo de agilizar las decisiones judiciales y reducir los tiempos de tramitación. El modelo será presentado oficialmente este jueves 26 de febrero, durante el juramento de magistrados y funcionarios que formarán parte del sistema.

El SIF contempla la creación de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), integrada por nueve fiscales, junto a equipos de la Defensa Pública con horarios extendidos y una reorganización de los juzgados de control. Desde su puesta en marcha, las personas detenidas en flagrancia serán trasladadas a la UFF Sede Norte (ex Comisaría 13) o a la UFF Sede Sur (Tribunales 2), según el sector de la ciudad donde ocurra el hecho.

El sistema abarcará casos con personas mayores y menores de edad, siempre que no correspondan a fiscalías especializadas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los procedimientos se centralizarán en la sede norte, que cuenta con condiciones adecuadas para su resguardo. Las UFF no funcionarán como lugares de alojamiento, sino como espacios de recepción descentralizada para la tramitación inicial.

Tras la identificación y el control médico, las personas imputadas serán notificadas de las primeras decisiones fiscales y podrán contactarse con su defensa. El modelo contempla alternativas como la desestimación del caso, la suspensión del proceso a prueba con condiciones y reparación a la víctima, juicios abreviados iniciales o, si no hay acuerdo, la elevación a juicio.

El plan incluyó talleres de trabajo con jueces, fiscales y defensores, la elaboración de manuales de procesos e instructivos unificados, la adaptación del sistema informático y la creación de indicadores para monitorear el desempeño. También se avanzó en una reorganización territorial con 27 distritos en la capital y la puesta en funcionamiento de nuevas Unidades Territoriales Integradas en zona norte (barrio Los Boulevares) y zona sur (barrio Santa Isabel).

Con este esquema, el Ministerio Público Fiscal busca acortar distancias operativas, reforzar la presencia territorial y optimizar la respuesta frente a delitos cometidos en flagrancia.