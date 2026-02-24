Desapareció un menor de 13 años en barrio Villa Siburu

Búsqueda en Córdoba
Desapareció un menor de 13 años en barrio Villa SiburuUlises Tadeo Valdéz fue visto por última vez en ese sector de la ciudad. La Fiscalía solicita datos que permitan ubicarlo.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 pidió colaboración para dar con el paradero de Ulises Tadeo Valdéz, un chico de 13 años que vive en situación de calle y fue visto por última vez en barrio Villa Siburu, en la ciudad de Córdoba.
Según se informó, cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo debe ser comunicado de inmediato a las autoridades judiciales.
La información puede aportarse en la Unidad Judicial 6, al teléfono 4666250, o de manera presencial en calle Lagunilla 3179 de barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.