Desapareció un menor de 13 años en barrio Villa Siburu

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 pidió colaboración para dar con el paradero de Ulises Tadeo Valdéz, un chico de 13 años que vive en situación de calle y fue visto por última vez en barrio Villa Siburu, en la ciudad de Córdoba.

Según se informó, cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo debe ser comunicado de inmediato a las autoridades judiciales.

La información puede aportarse en la Unidad Judicial 6, al teléfono 4666250, o de manera presencial en calle Lagunilla 3179 de barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.