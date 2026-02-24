Detectan faena clandestina y clausuran un predio en La Francia

Un establecimiento de La Francia, en el departamento San Justo, fue clausurado de manera preventiva tras constatarse la realización de faenamiento clandestino y elaboración de chacinados sin habilitación.

Los procedimientos fueron encabezados por la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia, con apoyo de la Patrulla Rural División Norte. Durante las inspecciones se detectaron instalaciones destinadas a la faena y salas de elaboración que no reunían condiciones higiénico-sanitarias ni contaban con las autorizaciones exigidas, lo que comprometía la trazabilidad y las garantías sanitarias.

Ante esta situación, se dispuso la clausura preventiva del sector, con colocación de fajas y precintos, el secuestro de los instrumentos utilizados y el cese inmediato de la actividad.

Las actuaciones se encuadran en la Ley 10.326 (Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba), la Ley 6.974 (Faenamiento, Comercialización e Industrialización de la Carne) y la Ley 5.542 (Marcas y Señales).

Desde la cartera provincial recordaron que los productos cárnicos deben provenir exclusivamente de establecimientos habilitados para garantizar el control sanitario y la salud pública. Las denuncias pueden realizarse a través del sitio oficial de la Dirección General de Fiscalización y Control o al 0800-888-2476.