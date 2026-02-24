Detienen a dos hermanas por venta de cocaína en Villa La Telita

Dos hermanas de 38 y 19 años fueron detenidas en barrio Villa La Telita, en la ciudad de Córdoba, acusadas de vender cocaína desde viviendas ubicadas a metros de una escuela municipal.

El operativo fue realizado por dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que allanaron dos domicilios: uno en Nuestra Señora de los Ángeles sin número y otro en la esquina de Paula Montal y Forné, donde —según la investigación— funcionaban puntos de expendio.

Durante los procedimientos se incautaron dosis de cocaína, semillas de cannabis, dinero en efectivo, sustancia de corte y distintos elementos vinculados a la actividad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno ordenó el traslado de ambas mujeres a sede judicial.