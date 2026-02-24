Discutió en la vereda, extrajo un arma y comenzó a disparar

Un hombre de 35 años fue detenido en Las Varillas luego de efectuar disparos con un arma de fuego en medio de una discusión con un vecino de la localidad.

El episodio ocurrió durante un conflicto entre ambos, cuando el agresor habría sacado un arma y realizado varios tiros, generando preocupación en el sector.

Tras un rápido operativo, los efectivos lograron reducirlo y detenerlo. En el lugar secuestraron un revólver que estaba oculto entre pastizales.

El hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.