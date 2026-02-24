Hallan 34 kilos de cocaína ocultos en el tablero de un auto

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió descubrir 34 kilos de cocaína ocultos en el interior de un automóvil que circulaba por la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, en la provincia de Salta.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, quienes detuvieron la marcha de un Chevrolet Onix en el que viajaban un hombre y una mujer.

Durante el control, los uniformados advirtieron inconsistencias en las declaraciones de los ocupantes sobre el itinerario, por lo que decidieron profundizar la inspección del vehículo.

Con herramientas específicas, retiraron el tablero y detectaron 44 paquetes rectangulares de color negro acondicionados detrás y debajo del torpedo. La prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 34 kilos con 121 gramos.

Por orden del magistrado interviniente, ambos ocupantes quedaron detenidos y se procedió al secuestro de la droga y del rodado.