Investigan si Maldonado abusó sexualmente de Tania en su viaje a Punilla

Tras la liberación del único acusado por la desaparición de Tania Suárez, quien abandonó su hogar en la ciudad de Córdoba y fue encontrada 48 horas después en La Cumbre, la justicia busca determinar si Néstor Maldonado drogó y abusó sexualmente de la mujer en un hotel del norte de Punilla.

La semana pasada, Néstor Maldonado salió del penal del Bouwer y defendió su inocencia.

Durante la indagatoria, el hombre sostuvo que Tania había «planificado» su desaparición y lo que sería su aparición. También dijo que antes de dejarla en el descampado cercano al arroyo donde la hallaron, la mujer le pidió que le atara las manos y que él mismo dio parte a los bomberos voluntarios.

Cuando le consultaron si había mantenido relaciones sexuales con la mujer, dijo que sí, pero aclaró que «fueron consentidas». «Sí, tuvimos la noche del lunes pero fue consentido. No fue nada que la obligué..»; aseguró antes las cámaras de televisión, el día que fue liberado frente a los Tribunales de Cosquín.

Lo cierto es que el hombre está imputado por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y abuso sexual con acceso carnal. En ese sentido, luego de haberse establecido que ambos mantenían un vínculo desde 2022, la fiscalía investiga si Maldonado le habría suministrado un sedante y si la abusó sexualmente. Resultarán claves las pericias psicológicas al imputado y a la propia Tania, que se realizarían a fines de esta semana.