La banda del «Orejudo» robaba motos en Carlos Paz y las vendía en Córdoba

En el marco del juicio que se realiza por el crimen de Sebastián Villarreal, se pudo conocer que la banda integrada por «El Orejudo» y el grupo de jóvenes acusados se dedicaba al robo de motos en Villa Carlos Paz y su posterior venta en la ciudad de Córdoba. En algunos casos, vendían las partes y otras veces las canjeaban por armas de fuego en el mercado negro.

Así se desprendió del análisis de los mensajes que intercambiaban los integrantes del grupo delictivo, quienes fueron bautizados como «la banda de las Tornado» (haciendo referencia a la marca de motos que priorizaban a la hora de dar un golpe).

Héctor Alejandro Herrera, Luciano Gonzalo Busto y Alexis Fabricio Escada integraban la banda junto a dos menores, el adolescente oriundo de Villa Carlos Paz, «El Orejudo» (que tenía 14 años de edad), y otro chico que tenía 16 años al momento del crimen. Una joven prestó declaración y reveló el «modus operandi» de los imputados, quienes comparecen ante la Cámara Tercera del Crimen. Según su relato, se dedicaban al robo de motos en Carlos Paz (modelos de alta cilindrada como Tornado o Falcon), que luego eran desarmadas y comercializadas en Córdoba.

En ese sentido, se conoció que los rodados eran intercambiados o canjeados por armas en algunas ocasiones.

La menor conocía el movimiento de la banda y dijo que «no iban calzados», sino que simplemente usaban réplicas para cometer los asaltos en la vía pública. No obstante, en algún momento dijo que le pidió que buscara una moto y un arma. También quedó expuesto el vínculo del joven criminal carlospacense con un nombre que comenzó a mencionarse insistentemente en la causa: el vecino de Villarreal apodado «La Morsa», quien (al igual que Herrera) solía darle alojamiento al «Orejudo» en su casa.

Escada, Busto y Herrera están imputados por el crimen de Villarreal, mientras que uno de los menores fue declarado penalmente responsable por homicidio criminis causae y el otro, fue declarado inimputable por su edad.