Liberan en Córdoba a una mujer que era explotada para trabajar

Una mujer fue rescatada en Córdoba capital en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación laboral. El operativo permitió detener al principal implicado.

La investigación permitió geolocalizar a la víctima y organizar un procedimiento coordinado para intervenir en el lugar donde se encontraba.

Tras el operativo, la mujer fue puesta a resguardo por personal especializado, mientras que el hombre señalado como responsable quedó detenido y a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades adicionales.