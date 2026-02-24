Liberaron a la venezolana detenida un año tras enfrentar al argentino Michelo

Andreína Rodríguez recuperó la libertad tras permanecer más de un año detenida en Venezuela luego de increpar al influencer argentino conocido como Michelo, quien ha manifestado públicamente su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Tras más de un año secuestrada por encarar a Michelo, sale de prisión Andreína Rodríguez.



Pido a nuestros hermanos argentinos recordar esto en el futuro, cuando a Michelo le toque huir de Venezuela.pic.twitter.com/vFoQlqwZNc — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) February 24, 2026

El episodio se produjo en la vía pública, cuando la mujer cuestionó al creador de contenidos mientras este realizaba grabaciones. Tras el cruce, fue arrestada y trasladada a El Helicoide, centro de reclusión utilizado por organismos de inteligencia en Caracas.

Durante su detención, se difundió un video en el que Rodríguez aparecía frente a cámara pidiendo disculpas por lo ocurrido, en una grabación que circuló en redes sociales y medios digitales.

Su caso generó repercusión internacional y fue señalado por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la prolongada detención.

Tras más de doce meses privada de la libertad, Rodríguez fue excarcelada en las últimas horas. Hasta el momento no se informaron oficialmente los detalles de su liberación.