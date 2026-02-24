Liberaron a la venezolana detenida un año tras enfrentar al argentino Michelo

Venezuela
Liberaron a la venezolana detenida un año tras enfrentar al argentino MicheloHabía permanecido recluida en El Helicoide luego de un cruce con el influencer argentino que respalda al gobierno de Maduro.
Andreína Rodríguez recuperó la libertad tras permanecer más de un año detenida en Venezuela luego de increpar al influencer argentino conocido como Michelo, quien ha manifestado públicamente su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
El episodio se produjo en la vía pública, cuando la mujer cuestionó al creador de contenidos mientras este realizaba grabaciones. Tras el cruce, fue arrestada y trasladada a El Helicoide, centro de reclusión utilizado por organismos de inteligencia en Caracas.
Durante su detención, se difundió un video en el que Rodríguez aparecía frente a cámara pidiendo disculpas por lo ocurrido, en una grabación que circuló en redes sociales y medios digitales.
Su caso generó repercusión internacional y fue señalado por organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la prolongada detención.
Tras más de doce meses privada de la libertad, Rodríguez fue excarcelada en las últimas horas. Hasta el momento no se informaron oficialmente los detalles de su liberación.