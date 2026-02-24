Mar del Plata: rompió una vidriera, se hirió y perdió mucha sangre

Una escena impactante alteró la madrugada del domingo en pleno centro de Mar del Plata. Una mujer rompió a patadas la vidriera de un comercio y, al atravesar el vidrio estallado, sufrió un profundo corte que le provocó una importante pérdida de sangre en plena vereda.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:55 en un local de telas ubicado en la esquina de Luro y España, frente a Plaza Rocha. Según testigos, la mujer golpeó reiteradamente el frente del negocio hasta hacerlo añicos. Sin embargo, al intentar pasar a través del vidrio roto, los bordes filosos le generaron heridas de consideración.

Los gritos no tardaron en despertar a los vecinos. “Me desperté con los gritos de que se desangraba, pedía auxilio”, relató una testigo en diálogo con el diario La Capital. Otro vecino aportó que, minutos antes, la mujer había protagonizado una discusión en la vía pública: “Estaba a los botellazos con otra y discutía con la pareja: era un escándalo”.

La escena quedó marcada por restos de vidrio esparcidos sobre la vereda y manchas de sangre que se extendían hasta el interior del comercio. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, personal de Prefectura había pasado por la zona apenas instantes antes del estallido. “Cuando pateó el vidrio no estarían ni a media cuadra”, señalaron.

Al arribar, la policía encontró a la mujer herida a pocos metros del local. Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladada bajo custodia a un centro de salud mientras se preservaba la escena para las pericias correspondientes.

El hecho reavivó el malestar de los vecinos de Plaza Rocha, quienes denunciaron que los disturbios nocturnos son frecuentes. “Este es un hecho más de los que ocurren todas las noches. Estamos hartos, no se puede seguir así. Ya tuvimos reuniones con el Intendente, con Concejales, pero esto sigue”, reclamaron. También apuntaron a la necesidad de mejorar la respuesta de los servicios de emergencia, tanto del 107 como del 911.

Si bien no se confirmó oficialmente que se haya tratado de un intento de robo, esa hipótesis no fue descartada por los investigadores. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para reconstruir la secuencia y determinar qué motivó el ataque que terminó con una escena de violencia y sangre en el corazón de la ciudad.