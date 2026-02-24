Murió el motociclista que había chocado el sábado en Calamuchita

Un hombre de 47 años falleció en las últimas horas en el hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita, donde permanecía internado desde el pasado 21 de febrero luego de un choque entre la motocicleta que conducía y una camioneta.

El siniestro se había producido el sábado, cuando por causas que se investigan, el conductor de una Honda XR 600 impactó contra una Toyota Hilux guiada por un hombre de 33 años.

Tras el choque, el motociclista fue trasladado al centro de salud, donde permaneció internado hasta que se confirmó su deceso.

Interviene la Fiscalía de Río Tercero, a cargo del fiscal Alejandro Carballo.