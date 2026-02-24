Otra vez los «naranjitas»: dos nuevos detenidos por robos y violencia

Dos «naranjitas» fueron detenidos en las últimas horas en distintos operativos realizados en la ciudad de Córdoba. Se endurecieron los controles y se multiplican los hechos de violencia urbana e inseguridad que tiene como protagonistas a los cuidacoches ilegales.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos del Comando de Acción Preventiva y se concretaron en diferentes puntos de la ciudad. El primer caso se produjo en la calle Urquiza al 300 del barrio Alta Córdoba, donde se detuvo a un hombre que protagonizó disturbios e insultó a vecinos del sector.

En tanto, en la calles Obispo Trejo al 600, otro «naranjita» fue descubierto mientras manipulaba las medidas de seguridad de un local comercial. Ambos detenidos, junto con los elementos secuestrados durante los procedimientos, quedaron a disposición de la justicia.