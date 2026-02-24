Perdió el control, chocó contra el guardarraíl y volcó

Pasado el mediodía de este lunes, un hombre protagonizó un vuelco en la ruta nacional 19, a la altura del kilómetro 149, en jurisdicción de Devoto.

Según manifestó el propio conductor, circulaba en un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, impactó contra el guardarraíl y terminó volcando sobre la banquina.

Al lugar acudió el servicio de emergencias, que lo trasladó al centro de salud local. Allí le diagnosticaron lesiones leves y luego fue derivado a un centro médico de la ciudad de San Francisco para una mejor atención.