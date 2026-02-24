Ruta 38: secuestran cabritos y lechones sin control sanitario

Más de diez personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en el interior provincial, en el marco de operativos por robos, agresiones y otros hechos delictivos. Además, se recuperaron tres vehículos y diversas pertenencias que habían sido denunciadas como sustraídas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de las Departamentales Norte y se desarrollaron en Cruz del Eje, San José de la Dormida, Cosquín, Villa de María, Río Ceballos, Miramar de Ansenuza, Villa Carlos Paz, San Francisco y Brinkmann.

Por otro lado, tras un control de Policía Caminera en la ruta nacional 38, los efectivos secuestraron más de 30 cabritos y lechones faenados que eran transportados sin medidas básicas de salubridad.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para determinar responsabilidades en cada caso.