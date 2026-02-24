Saltó las rejas de un almacén en barrio Miguel Muñoz y lo descubrieron

Esta mañana, alrededor de las 6.15, un hombre de 30 años fue sorprendido cuando intentaba llevarse dos cajones con envases vacíos de un almacén en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz.

El episodio ocurrió en la esquina de Los Gigantes y Los Tamarindos. Según relató el propietario del comercio, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre saltó las rejas del local y tomó los cajones antes de retirarse del lugar.

Con las imágenes como referencia, el comerciante logró reconocerlo y dio aviso. Minutos después, personal policial lo ubicó en las inmediaciones con los elementos sustraídos en su poder.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.