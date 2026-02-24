San Antonio de Arredondo: fuerte choque entre moto y camioneta

Esta madrugada, alrededor de las 00.45, un motociclista de 25 años resultó herido luego de que su Yamaha XTZ 125 cc. fuera impactada por una Toyota Hilux en el centro de San Antonio de Arredondo.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Cura Brochero y pasaje Privado, en barrio Centro. La camioneta era conducida por un hombre de 59 años.

Tras el impacto, el servicio de emergencias asistió al conductor de la moto en el lugar y lo trasladó al Hospital Sayago, donde le diagnosticaron traumatismos varios.