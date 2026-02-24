Tensión: Se atrincheró en su vivienda y amenazaba con quitarse la vida

Ocurrió en el barrio Yofre Norte
Tensión: Se atrincheró en su vivienda y amenazaba con quitarse la vidaEl hombre también utilizó una botella de vidrio para increpar al personal policial.
Un momento de extrema tensión se vivió pasado el mediodía en una vivienda ubicada en el barrio Yofre Norte, donde un hombre de 44 años se atrincheró y amenazaba con quitarse la vida. El hecho se produjo en la calle José de Medeiros al 2600 y tomó intervención el personal del Comando de Acción Preventiva, los bomberos y el grupo especial ETER.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba en un evidente estado de alteración y que se habría provocado lesiones en la zona del cuello con una botella de vidrio.
Ante la negativa a salir de manera voluntaria de la vivienda, se requirió la intervención del grupo especial ETER, cuyos integrantes llevaron adelante tareas de contención y negociación. Finalmente, lograron que el sujeto desistiera de su conducta y se verificó que registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por violencia familiar.
Fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado posteriormente hacia el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde quedó internado en estado estable y bajo custodia policial.