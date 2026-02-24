Un joven cayó al río desde una piedra y sufrió graves heridas

Un turista resultó gravemente herido tras haberse accidentado esta tarde en un conocido balneario del Valle de Traslasierra. El joven tiene 21 años, es oriundo de la Provincia de Buenos Aires y fue trasladado hacia el hospital de Mina Clavero.

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de San Alberto tomó intervención en el hecho, ocurrido minutos antes de las 18 horas en el balneario La Residencia. En conjunto con los guardavidas, los bomberos y el servicio de emergencias, lograron dar con el joven y procedieron a brindarle la primera asistencia.

Según pudo conocerse, el turista había caído al cauce del río desde dos metros de altura luego de haberse resbalado de una piedra. A causa del impacto, sufrió múltiples traumatismos y se dispuso su derivación hacia el nosocomio local.