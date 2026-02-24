Un joven de 19 años falleció en un choque en el interior de Córdoba

Un joven de 19 años murió tras un choque entre dos motos y un auto en una ruta de Córdoba. El trágico hecho se produjo el lunes pasado en horas de la noche en un tramo rural de la Ruta Provincial 26, entre Buchardo y Onagoity.

Según pudo conocerse, la víctima fatal conducía una de las motos y falleció en el lugar.

Otros jóvenes de 16, 18 y 19 años y los ocupantes del vehículo (un hombre de 35 años que iba acompañado de tres familiares), resultaron heridos y fueron hospitalizados en Buchardo.

En el lugar, trabajó personal policial y judicial y se cortó la ruta momentáneamente. En simultáneo, se dio inicio a una investigación para determinar cómo se produjo el trágico siniestro.