Noche trágica

Un joven de 19 años falleció en un choque en el interior de Córdoba

El hecho se registró en un tramo rural de la Ruta Provincial 26, en el sur de la provincia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 24 de febrero de 2026 · 08:30

Un joven de 19 años murió tras un choque entre dos motos y un auto en una ruta de Córdoba. El trágico hecho se produjo el lunes pasado en horas de la noche en un tramo rural de la Ruta Provincial 26, entre Buchardo y Onagoity.

Según pudo conocerse, la víctima fatal conducía una de las motos y falleció en el lugar.

Otros jóvenes de 16, 18 y 19 años y los ocupantes del vehículo (un hombre de 35 años que iba acompañado de tres familiares), resultaron heridos y fueron hospitalizados en Buchardo.

En el lugar, trabajó personal policial y judicial y se cortó la ruta momentáneamente. En simultáneo, se dio inicio a una investigación para determinar cómo se produjo el trágico siniestro.

Más de
joven muerto Choque fatal Buchardo Accidente

Comentarios