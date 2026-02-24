Un joven de 19 años falleció en un choque en el interior de Córdoba

Noche trágica
Un joven de 19 años falleció en un choque en el interior de CórdobaEl hecho se registró en un tramo rural de la Ruta Provincial 26, en el sur de la provincia.
Un joven de 19 años murió tras un choque entre dos motos y un auto en una ruta de Córdoba. El trágico hecho se produjo el lunes pasado en horas de la noche en un tramo rural de la Ruta Provincial 26, entre Buchardo y Onagoity.
Según pudo conocerse, la víctima fatal conducía una de las motos y falleció en el lugar.
Otros jóvenes de 16, 18 y 19 años y los ocupantes del vehículo (un hombre de 35 años que iba acompañado de tres familiares), resultaron heridos y fueron hospitalizados en Buchardo.
En el lugar, trabajó personal policial y judicial y se cortó la ruta momentáneamente. En simultáneo, se dio inicio a una investigación para determinar cómo se produjo el trágico siniestro.