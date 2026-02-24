Ocurrió en San Agustín

Un niño quedó internado tras haber sido picado por una yarará

El pequeño habría intentado agarrar al reptil para llevarlo al monte y sufrió una mordedura.
Sucesos
martes, 24 de febrero de 2026 · 11:56

Un menor de 9 años fue internado de urgencia luego de haber sido mordido por una yarará en la localidad de San Agustín. Según pudo conocerse, el hecho se produjo el domingo pasado en horas de la noche en una zona cercana al cementerio local y fue derivado al Hospital de Niños de Córdoba.

El pequeño habría intentado agarrar al reptil para llevarlo al monte y sufrió una picadura.

Sus familiares lo trasladaron hacia el hospital de San Agustín, donde recibió las primeras atenciones médicas, y luego fue trasladado hacia el nosocomio ubicado en la capital cordobesa.

Se le suministró el suero antiofídico correspondiente y trascendió que se encuentra en buen estado de salud.

