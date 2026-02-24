Una mujer se accidentó en un balneario y tuvieron que rescatarla

Una mujer de 38 años se accidentó esta tarde en un balneario de la ciudad de Mina Clavero, fue asistida por personal de emergencias y trasladada hacia el hospital regional.

El hecho se produjo alrededor de las 18,30 horas y tomó intervención el DUAR y los bomberos voluntarios, quienes rescataron a la turista y la transportaron en una camilla.

Todo ocurrió en el balneario La Toma y trascendió que se trata de una visitante oriunda de la Provincia de Santa Fe.

Según pudo conocer EL DIARIO, la mujer habría «pisado mal» y sufrió una herida en sus miembros inferiores que impidió que saliera del lugar por sus propios medios. Tras haber sido inmovilizada, se dispuso su traslado hacia el Hospital Luis María Bellodi.