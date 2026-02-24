Una operadora del 911 ayudó a que una mujer diera a luz en su casa

Una operadora del 911 guió un parto domiciliario en una vivienda de la ciudad de Córdoba y ayudó a que una mujer diera a luz a su hijo. El hecho ocurrió en la tarde de ayer en un domicilio de la calle Jonás Larguía al 6500 del barrio Silvano Funes y trascendió que la madre fue asistida por una vecina.

La gestante estaba cursando el octavo mes de embarazo e inició la labor de parto con la ayuda de la policía.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al domicilio y continuaron con la contención y asistencia de la madre como del recién nacido, hasta la llegada del servicio de emergencias.

Ambos fueron trasladados al Hospital Neonatal, donde se encuentran en buen estado de salud.