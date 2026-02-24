Ciudad de Córdoba

Una operadora del 911 ayudó a que una mujer diera a luz en su casa

La gestante cursaba el octavo mes de embarazo e inició la labor de parto con ayuda de una vecina.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
martes, 24 de febrero de 2026 · 10:00

Una operadora del 911 guió un parto domiciliario en una vivienda de la ciudad de Córdoba y ayudó a que una mujer diera a luz a su hijo. El hecho ocurrió en la tarde de ayer en un domicilio de la calle Jonás Larguía al 6500 del barrio Silvano Funes y trascendió que la madre fue asistida por una vecina.

La gestante estaba cursando el octavo mes de embarazo e inició la labor de parto con la ayuda de la policía.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al domicilio y continuaron con la contención y asistencia de la madre como del recién nacido, hasta la llegada del servicio de emergencias.

Ambos fueron trasladados al Hospital Neonatal, donde se encuentran en buen estado de salud.

Más de
operadora policial parto mujer embarazada Córdoba

Comentarios