Una turista se perdió en Los Gigantes y pasó la noche bajo una roca

Una turista oriunda de Buenos Aires se desorientó en Los Gigantes, pasó la noche debajo de una roca y fue encontrada esta mañana con un cuadro de hipotensión. El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) dio con la mujer, de 54 años, en un refugio de montaña donde llegó luego de haber permanecido a la intemperie.

Del operativo de búsqueda, también participaron los bomberos voluntarios de Tanti, el ETAC, guardaparques y la Patrulla Rural.

Según pudo conocerse, se le brindó primeros auxilios y se dispuso su traslado hacia el dispensario de Tanti con un cuadro de deshidratación. Al hablar con la turista (quien tiene domicilio en la localidad bonaerense de Luján), ésta manifestó que se había desorientado y no lograba dar con el camino de regreso para volver al refugio.

Afortunadamente, tenía en su poder una manta térmica que fue clave para aguantar el frío de la noche.