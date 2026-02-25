San Antonio de Arredondo
Accidente en Ruta 14 terminó con un motociclista herido
Un motociclista resultó herido el lunes por la noche luego de un choque entre una moto y una camioneta en la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 8, en San Antonio de Arredondo.
El siniestro se produjo en horario nocturno y motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, que trabajó con tres efectivos y el móvil 04.
Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un impacto fronto-lateral entre ambos vehículos. Como consecuencia del golpe, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por el servicio de emergencias al hospital de Villa Carlos Paz, con posible fractura en el miembro superior derecho.