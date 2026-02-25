Allanamientos en Córdoba: cerraron tres puntos de venta

Cuatro personas fueron detenidas en barrio Quintas de San Jorge, en la ciudad de Córdoba, luego de tres meses de investigación que culminaron con tres allanamientos simultáneos.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle José de Arredondo, donde fueron capturados tres hombres de 17, 19 y 39 años y una mujer de 21. Entre los involucrados hay un menor de edad.

Durante los operativos se secuestraron 111 dosis de cocaína, 92 de marihuana, 835.800 pesos en efectivo, dos balanzas digitales y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el dispositivo permitió cerrar tres puntos de venta de drogas en el sector. Algunos de los implicados contaban con antecedentes vinculados al narcotráfico.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y la remisión de todo lo incautado.